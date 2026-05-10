‘ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ’

ನರೇಗಲ್: 'ರೈತರು ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಆದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚೇತನಾ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಧರ್ತೀ ಮಾತಾ ಬಚಾವೋ' ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭೂಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಣ್ಣಾವಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, 'ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಜಣ್ಣ ಶಿವಶಿಂಪರ, ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಲಾಕ್ಷಗೌಡ, ಎಸ್. ಎಫ್. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬಸವರಾಜ ಗದಗಿನ, ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ, ಎಚ್.ಟಿ.ದ್ಯಾಸಲ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಿವಪೂಜೆ, ಬಾಬು ರಾಜೂರು, ಸಿದ್ದು ಸೋಲಗಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ, ಶಿಲ್ಪ ಕಟ್ಟಗೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ, ಬಸಮ್ಮ ತೆಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>