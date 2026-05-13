ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ

<p>ನರಗುಂದ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್–ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಬಳಸಿ 6–9 ಇಂಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ಉಳುಮೆಯ ನಂತರ 10–15 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಉಳುಮೆಯ ನಂತರ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಒಣವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಹೊಲ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಣ್ಣಿನ ಗಟ್ಟಿತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಚಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಬೇಸಿಗೆ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇರುವ ಹುಳು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಹಂತಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆ ಬೀಜಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಂದು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-23-721134844</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>