ಲಾಭ ತಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

<p><em>ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ</em></p>.<p>ನರಗುಂದ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಿಷಿಣಗೋಡಿಯ ಬಸವರಡ್ಡಿ ಹನಮರಡ್ಡಿ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಖುಷಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಖುಷಿ ಕಾಣುವ ರೈತ ಬಸವರಡ್ಡಿ ಅವರು 60 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವ ಇವರು 34 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 4 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಅಡಿಯ ಬೃಹತ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ತಗ್ಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ: ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಚವಳಿಕಾಯಿ, ಸೌತಿಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯ ಜತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರಗತಿಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರಿಷಿಣಗೋಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 33 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಂತೆ ಒಟ್ಟು 40 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1,200 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಂತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆದು 200 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆದ ಅಪರೂಪದ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ದರ ದೊರೆಯದ ನಡುವೆಯೂ 60 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಸೈ: ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಪ ಕಸಬಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಸವರಡ್ಡಿಯವರು 18 ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ 20 ಲೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಸವರಡ್ಡಿಯವರು ಪಿಯುಸಿ ಓದಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ, ಮಗನಿಗೆ ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜತೆಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಗ ಹನುಮರಡ್ಡಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಖರ್ಚಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಆಳುಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಹೊಲದ ಒಡೆಯ ನಿತ್ಯ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಆದರ ಫಲವೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಬಸವರಡ್ಡಿ ರಾಯರಡ್ಡಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-23-807386544</p>