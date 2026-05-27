ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಸಹಜ ಕೃಷಿಯ ಮಾವಿಗೆ ‘ಸಹಜ’ ಬೇಡಿಕೆ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಸಹಜ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುವ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ. ಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನ ಎಚ್.ಡಿ. ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರಸಪೂರಿ, ಬದಾಮ್, ರತ್ನಗಿರಿ, ಗಿರ್ ಕೇಸರಿ, ದಶೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಹಿಡುವಳಿ (ಖೇಣಿ) ಕೊಡುವ ಬದಲು, ತಾವೇ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ, ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಮತ್ತಿತರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡದೆ, ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗೆಣಸು, ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಬಾಳೆ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಲಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ₹ 50,000ಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಖೇಣಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೇ ಕಾಯಿ ಇಳಿಸಿ, ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ರುಚಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 500 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 500 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಇದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ಗರಿಷ್ಠ ₹ 2.50 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ವೀರೇಶ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9036749745

ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಬಾದೆ ಹುಲ್ಲು

'ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾದೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯಿಲು ಮಾಡಿ ತಂದು, ಒಣಗಿಸಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಮರದಿಂದ ಹದವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಳಿಸಿ, ಬಾದೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹರಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ವಾರದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕೆ.ಜಿ. ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವೀರೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.