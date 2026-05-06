ಯರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ!

<p><em>ಅಬ್ದುಲರಝಾಕ ನದಾಫ್</em></p>.<p>ನವಲಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಾವಣಿ, ಪಾಲು, ಬಡ್ಡಿ, ಕರಾರಿನ ಮೇಲೆ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಯರಿ (ಕಪ್ಪು) ಮಣ್ಣಿನ ಜಮೀನನ್ನು ಲಾವಣಿ ಪಡೆಯಲು ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಕರೆಗೆ ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾದಿಯಂದೇ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಗಿ ಮಳೆಗೆ ಉಳುಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರೈತರು ಹೊಟ್ಟು–ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಣವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವುದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಂಟೆ–ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕಲ್ಲು, ಕಸ ಆರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ: ಹಿಂಗಾರಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎತ್ತುಗಳ ದರ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಎತ್ತು ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದ ರೈತರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಂಟೆ ₹1,400, ಪಲ್ಟಿರಂಟಿ ₹2,500 ದಾಟಿದೆ. ಹರಗಲು ₹1,200, ದಿಂಡು ಹೊಡೆಯಲು ₹1,000 ದರವಿದೆ. ಆದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನ ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ದರಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕರ ಅಳಲು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-24-270400230</p>