ರೈತರಿಗೆ ಶಾಪವಾದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

ಅಬ್ದುಲರಝಾಕ್ ನದಾಫ್

ನವಲಗುಂದ: ಕಳೆದ ವಾರ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 4,200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜೋಳ, ತಲಾ 1,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕುಸುಬೆ ಹಾಗೂ ಗೋವಿನಜೋಳ, 7,450 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗೋಧಿ, 3,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, 35,100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಡಲೆ, 440 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹತ್ತಿ ಹಾಗೂ 440 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 51,750 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ.

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ 2,250 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಗೋವಿನಜೋಳ– ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ತಲಾ 20 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಗೋಧಿ 2,300 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಕುಸುಬೆ 750 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಕಡಲೆ 23,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 28,840 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಬಹುತೇಕ ಕಡಲೆ, ಬಿಳಿಜೋಳ ಕಟಾವು ನಡೆದು, ಬೆಳೆ ಕೈಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕುಸುಬೆ ಬೆಳೆ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಕಟಾವು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಅನ್ನದಾತನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಕೆಲವು ರೈತರು ಬೆಳೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಾಳು ತಂದಿದ್ದರೂ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೇವು– ಹೊಟ್ಟು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮೇವು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಅದು ಆನೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಬಂತಾಗಲಿದೆ.

'ಐದಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೇಯು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಈವರೆಗೂ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆನಷ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದೇವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೆ ಕೃಷಿ– ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ