ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ 41.54 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ₹ 830.83 ಕೋಟಿ ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:31 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:31 IST
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