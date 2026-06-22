PM Kissan Update: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 23ನೇ ಕಂತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ₹6 ಸಾವಿರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಕೆವೈಸಿ ಮಾಡದವರು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ.</p><p>ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಹೋಬಳಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿವರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p><p>ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೃಷಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೀಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ</strong></p><p>ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. </p><p>ಮೊದಲು PM-Kisan Status Check ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಪುಟದ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ Know Your Status" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.</p><p>Enter Registartion Number ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ Know Your Registartion Number ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು..</p><p>ಇದಾದ ಬಳಿಕ Enter Registartion No ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ Get OTP ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಬರುವ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಲಾಗಿನ್ ಅದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಮಾ ಅಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯ</strong></p><p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈವರೆಗೂ ಇ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದ ರೈತರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿವರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಿದ್ಧಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸದೇ ಇರುವವರು ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p> <strong>ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ</strong></p><p>ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p><p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುನ್ನ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆನಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಜಮೀನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>