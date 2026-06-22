ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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PM Kissan Update: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಲಿಸಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ ಸಮ್ಮಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಏನು
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 9:30 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 9:30 IST
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