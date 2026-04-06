ಕೃಷಿಗೆ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಐಹೊಳೆ

ರಾಯಬಾಗ: 'ಹಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ನ ಉಣಿಸಿದ ಅನ್ನದಾತ ಬಾಬು ಜಗಜೀವರಾಂ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಪಾರ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕಾಡೇಶ ಐಹೊಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ದೇಶದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ನಾಯಕತ್ವ ದೇಶವನ್ನು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹಾದೇವ ಸನಮುರಿ, ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಎಂ. ಡಫ್ಫಿನ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಭಾಷ ಭಜಂತ್ರಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಚಂದರಗಿ, ಸಂಜೀವ ಮಾಂಗ, ಬಸವರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವರಾಜ ಸನದಿ, ಸುರೇಶ ಐಹೊಳೆ, ಶಿವಾನಂದ ಐಹೊಳೆ, ಮಹೇಶ ಕರಮಡಿ, ಮಹೇಶ ಐಹೊಳೆ, ದಿಲೀಪ ಪಾಯಣ್ಣವರ, ರಿತೇಶ ಅವಳೆ, ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಕೆಂಗಣ್ಣವರ, ರಾಕೇಶ ಅವಳೆ, ಪ್ರೇಮ ಸಾನೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>