ರೋಣ: ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

ರೋಣ: ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರೈತರು ಕೃಷಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಪೊಲೀಸಪಾಟೀಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರು ಮಳೆಯಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲದಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿದರು.

'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ಅಂಕಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಕಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ 2 ಎಕರೆ ಬದನೆ, 2 ಎಕರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 2 ಎಕರೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಮತ್ತು ಸತತ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕುರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಮೀನಿನನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಮೂರೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹12 ಸಾವಿರ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬದನೆಕಾಯಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿವಾರ ₹8 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

'ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಇನ್ನೆರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಿದೇಶಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ತಪ್ಪಲು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ.

'ಸಾವಯವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಾಣುಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬದನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಕಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಗೋಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜತೆಗೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ