ಬೀಜ ಮಾತೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೀಜ ಪ್ರೀತಿ

<p>’ನಾನೇನು ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನಾ? ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ಲಿಂದ ಇತ್ತ, ಇತ್ಲಿಂದ ಅತ್ತ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾಳು ಹುತ್ಕೊಂಟವೆ ನೋಡಿ’ ಎಂದು 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುವ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ನಾಟಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p><p>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಗಾಲು ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನಾಟಿ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹವ್ಯಾಸ. ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆ, ಕಂದು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಳುಗಳು ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪದ್ಮಮ್ಮನವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ,</p><p>ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜರಾಜ ಬಹದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೀಜ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅರಳು ಹುರಿದ ಹಾಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರು ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಶಕಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರವೂ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಕಂಪಲಾಪುರ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರಂತೂ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತಸದಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಇತ್ತು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವವೂ ಇತ್ತು ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,</p><p>ಪದ್ಮಮ್ಮನವರ ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೆನಪು, ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಅವರ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜೀವಜ್ಞಾನದ ಬೆಸುಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.</p><p>ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆ. ಒಂದು ಜೋಳದ ಗಿಡದ ಪರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದ ಹೂವಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಡ್ಡ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದೇ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ಹೌದು.</p><p>ಆದರೆ, ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶವಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಬೀಜ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಬೀಜ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೀಜಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪದ್ಮಮ್ಮನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕರ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೀಜ ಮಾತೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರಂತಹ ಸಂರಕ್ಷಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯ ಜೀವಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜರಾಜ ಬಹದೂರ್ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>