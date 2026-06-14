ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಬೀಜ ಮಾತೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೀಜ ಪ್ರೀತಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಡೆಯೇ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 10:49 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 10:49 IST
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