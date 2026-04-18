ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ರೈತ ಯಶಸ್ಸು

<p><em>ನಿಂಗರಾಜ ಹಮ್ಮಿಗಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ</em></p>.<p>ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಜು ಬಾರ್ಕಿ ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ 2.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೇಷ್ಮೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ: ಎಕರೆಗೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಗಾಡಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ 1-2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಮನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗೂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ: ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 700-800 ದರ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ರಾಜು ಬಾರ್ಕಿ ಮನೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹6 ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಬರೊಬ್ಬರಿ ₹ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಕೇವಲ ರೇಷ್ಮೆಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡಿಗೆ ₹ 816 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು</p>.<p>ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ: ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಹಸು ಹಾಗೂ ಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ರಾಜು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಾಡಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ರೈತರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳುಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬಾರದೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>