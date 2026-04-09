‘ಜೇನು ಕೃಷಿ; ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಅಗತ್ಯ’

ತ್ಯಾಗರ್ತಿ: 'ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿರಸಿಯ ಜೇನು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಂದಪುರ ಸಮೀಪದ ಇರುವಕ್ಕಿಯ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿದ್ದು, ರೈತರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತರು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿಸಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಆರ್.ಸಿ. ಜಗದೀಶ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ಕಡಿತ ಕೆಲವು ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ, ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇನು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಉಪಯುಕ್ತ, ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸೇವನೆಯೂ ಉಪಯುಕ್ತ' ಎಂದು ವಿವಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಹೇಮ್ಲಾ ನಾಯ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡೀನ್ ಟಿ.ಕೆ. ನಾಗರತ್ನಾ ಮತ್ತು ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೇನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ವಿಘ್ನೇಶ ತಲಕಾಲಕೊಪ್ಪ, ಬಿ.ವಿ. ಅಪೂರ್ವ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಾರಾಯಣ ಎಸ್.ಮಾವರಕರ, ಬಿ.ಕೆ.ಶಿವಣ್ಣ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಶಶಿಧರ, ಎಚ್.ಕೆ.ವೀರಣ್ಣ, ಎಸ್.ಎಸ್. ವಾಸುದೇವ, ಅವಿನಾಶ್ ಸೇರಿ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>