ಯೂರಿಯಾ ಮಾರಾಟ: ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ಸಿಂದಗಿ: 'ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿ(ಎಫ್ಐಡಿ) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ ಎಫ್ಐಡಿ ಮುಖಾಂತರವೇ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂದಗಿ–ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ– ಆಲಮೇಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ವಿತರಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿ ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೂರಿಯಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾಗೃತದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೂರಿಯಾ ವಿತರಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾಣಿ, 'ಸಿಂದಗಿ– ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ– ಆಲಮೇಲ ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕವೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಪಿ.ಬಿರಾದಾರ, ಜಾಗೃತದಳದ ರೇಷ್ಮಾ ಸುತಾರ, ಸಿಂದಗಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಆಲಮೇಲ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲದೇವ ದಶವಂತ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಮಳಲಿ, ಮನೋಜ ರಾಚಪ್ಪ ವಾರದ ಒಳಗೊಂಡು ಪ್ರಮುಖರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>