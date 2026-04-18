ಕಾಯಕದಿಂದ ಸಂತಸ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕೃಷಿಕರು

ಸಿರಿಗೆರೆ: 'ಮನೆ ನೋಡಾ ಬಡವರು, ಮನ ಘನ ಸಂಪನ್ನರು' ಎಂಬ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಆಶಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಬೆಳೆದುದನ್ನು ಮಠದ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ' ಎಂದು ತರಳಬಾಳು ಪೀಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಕ್ತರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಠಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ಅವರ ನೌಕರಿ ಮೇಲೆ ಆತಂಕದ ಕರಿನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'2012ರಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಜನರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿದ್ದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಎಂ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗಳೂರಿನ 57 ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊಡಲು ಭಕ್ತರು ಉದಾರತನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯುವಕ ರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 'ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಈಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿದರಕೆರೆ ಗುರುಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಣ್ಣನ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಮರುಳಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>