ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಟೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರ ಯೂರಿಯಾ, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗೊಬ್ಬರ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಒಎಲ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಪರಿಕರಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೋಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಲ್ಲಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ8 ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಸಾಥಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಫ್ಐಡಿ ಕೆಕಿಸಾನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಖಜಾಂಚಿ ರಾಜೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎನ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ತುಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>