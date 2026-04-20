<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಫ್ಐಡಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೂರಿಯಾ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ರೈತರ ಎಫ್.ಐ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಎಫ್.ಐ.ಡಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಹೊಸ ಜೋಡಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ಎಫ್.ಐ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡೆಯದಿರುವ ರೈತರು ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ/ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ/ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ/ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ/ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಧಾರ್, ಪಹಣಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎಫ್.ಐ.ಡಿ. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಫ್.ಐ.ಡಿ. ಪಡೆದಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಆರ್ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಎಫ್.ಐ.ಡಿ.ಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್.ಐ.ಡಿ.ಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿ.</p>.<p>ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ಆರ್ಟಿಸಿ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-38-215874692</p>