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ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು: ಸಮೃದ್ಧ ಹುಣಸೆ ಇಳುವರಿಗೆ ನೀರು-ಗೊಬ್ಬರವೇ ಜೀವಾಳ

ಾಣಧಾಳು ಶ್ರೀಕಂಠ
ಗಾಣಧಾಳು ಶ್ರೀಕಂಠ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 5:18 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 5:18 IST
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‘ಹುಣಸೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನೀರು ಬೇಡ, ಆರೈಕೆ ಬೇಡ. ಫಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂಬ ಮಾತು ಈಗಿನ ಕೃಷಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಸಕಾಲಿಕ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ, ಆರೈಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚಿಗುರಿದ ಹುಣಸೆ ಗಿಡ

ಚಿಗುರಿದ ಹುಣಸೆ ಗಿಡ

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ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು: ದೇವೇಂದ್ರರ ‘ದೇಸಿ ಭತ್ತದ ತಳಿ’ ಲೋಕ
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ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು: ಅಜೋಲಾ, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳ ಕವಚ
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‘ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು’ ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ
ಹುಣಸೆ ಹೂವು

ಹುಣಸೆ ಹೂವು

ಚಿತ್ರ: ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹಿರೇಮಠ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ

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