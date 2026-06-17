ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeagriculturefarming

ಮೈಸೂರಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೀಟ, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ

ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಶೇಷ ಕೀಟದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 7:21 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 7:21 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೀಗಿತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೀಟ

ಹೀಗಿತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೀಟ

AgriculturalEnvironmentNatureNature ConservationTiger Beetle

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT