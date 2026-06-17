ಮೈಸೂರಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೀಟ, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ

<p>ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳು ..ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ.. ಎಂತದೋ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿತು ಎಂದು ಕಿರುಚಿದಳು. ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹುಳವನ್ನು ಕೆಳಗೆಸೆದು, ಅಳುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಳು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಡದಿ ಅವಳ ಕೂಗಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವಳತ್ತ ಹೋದೆವು. ಇದೇ ಹುಳ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದಳು. ಲತಾ ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಕಚ್ಚಿದ ಹುಳ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡಿದೆ.</p><p>ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ... ಓ.. ಸೂಪರ್...ಅದ್ಭುತ.. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಾರಾ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪುಳ್ಳಿಯ ಅಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನಪ್ಪ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ನಾವಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದರು.</p><p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಚಕ ಚಕ ಒಂದೆರಡು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಿನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟವಲ್ಲ. ಇದು ಟೈಗರ್ ಬೀಟಲ್ (Tiger beetle ). ಸಿಲಿಂದೆರ (Cylindera) ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಾಘ್ರ ದುಂಬಿ ! ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನನಗೆ ಎಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಈ ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೀಟ, ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ನಿನಗಿಂದು ಕಚ್ಚಿದೆ. ಆಹಾ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಎಂದೆ ...</p><p>ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೀಟ ಕಚ್ಚಿದ ನೋವು ಇಂಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ದವಡೆ/ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಳತೊಡಗಿದಳು. ಯಾಬೋ ಇಷ್ಟು ಚೂಪಾದ ದವಡೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ! ನಾನು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಖುಷಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಿತ್ತು.</p><p>ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸವರಿ ಕೊಂಡಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಸನ್ಮುಖಳಾದಳು. ನಾನು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಕೀಟದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಇದು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವ... ಇದು ವಿಷಕಾರಿಯೇ? ಕಚ್ಚಿದರೆ ತೊಂದರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಟೈಗರ್ ಬೀಟಲ್ ನಿಂದ ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p><p>ಈ ಹುಳವು ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ . ವಯಸ್ಕ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಲಾರ್ವಾಗಳು/ಕಂಬಳಿಹುಳ (ಬಾಲ್ಯದ ಹಂತ) ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ಷಕಗಳು . ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ (ಹುಲಿಯಂತೆ ) ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಇವು ಮಿಡತೆಗಳು (Grasshoppers), ಕಂಬಳಿಹುಳಗಳು (Caterpillars), ನೊಣಗಳು (Flies), ಸೊಳ್ಳೆಗಳು (Mosquitoes), ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇರುವೆಗಳು (Invasive Ants) ಮುಂತಾದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.<br>ಈ ಟೈಗರ್ ಬೀಟಲ್ ದುಂಬಿಯ ಕಂಬಳಿಹುಳಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಇಂಗುವಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡುವಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ,ನನ್ನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಕೀಟವೊಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎನ್ನುವ ಖಷಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸಿತ್ತು ! ವ್ಯಾಘ್ರ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಅಭಿಜಿತ್, ಮೈಸೂರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>