ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

ಚೇಳೂರು (ಗುಬ್ಬಿ): 'ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಳಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಚೇಳೂರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಚೇಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ದೇಸಿ ರಾಸುಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ರಾಸುಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಮ್ಮನಘಟ್ಟ ಮಹೇಶ್, ಚೇಳೂರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಿಂಧು, ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾ.ಚಿದಾನಂದ್, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿವಪ್ಪ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಪಟೇಲ್ ಷಡಾಕ್ಷರಿ, ರವಿಕೋಟಿ, ಸೂರ್ಯ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>