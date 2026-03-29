ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ದರ: ತುಮರಿ ರೈತರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು

ತುಮರಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶುಂಠಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹ 12,000ದವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ₹ 3,000 ರಿಂದ ₹4,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ದರ ಡಿಧೀರ್ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 'ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ' ಎಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರು ನಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವೂ ಕೈಸೇರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಂಠಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿಯೇ ಶುಂಠಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಫಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

'ರೈತರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಶುಂಠಿ ಕುಯ್ಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆವಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಬಾರಿ ಇಳುವರಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಾಳಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಬರುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳೆಗಾರ ಮಂಜಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕ ಮಳೆ, ಕಂದು ಹುಳು ಬಾಧೆ, ಕೊಳೆರೋಗ, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆಯೂ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರೀಗ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೀಪದ ಹದಭರಿತ ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ರೈತರು ಇದೀಗ ಕೈಕೈ ಹಿಚುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ.

'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೈತುಂಬ ಆದಾಯ ಸಿಗುವ ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ, ಕಟ್ಟಿನಕಾರು, ಕಳೂರು, ಬೊಬ್ಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಳಿದುಳಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೀಳಿಸಲು ರೈತರು ಹಿಂದು– ಮುಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕ ಗಣಪತಿ.

'ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಲೆ 60 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 7,500ರಿಂದ ₹ 8,000ದವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೂಲಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಕೋಳಿಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ದರಗಳಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈ ವರ್ಷ ₹ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಶುಂಠಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಎಕರೆಗೆ ₹ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಡಿದ್ದ ಖರ್ಚಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆದಾಯ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಬೆಂಬಲಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಚೆಗೆ ಅರಿಸಿನ