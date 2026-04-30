ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ: ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ

ಉಡುಪಿ: ಒಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಆವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ, ಬೈಂದೂರು, ಕಾರ್ಕಳ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೇರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಾನಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರುತ್ತದೆ. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬಗಳ ಋತುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರುತ್ತದೆ.

ಇದೀಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ದೆಹಲಿ ಮೊದಲಾದಡೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರೈತರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಅನಾನಸ್ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೇ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ ಹಾಕಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನ್ನೂ ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣಿ ತಳಿಯ ಅನಾನಸ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಅದೇ ತಳಿಯ ಅನಾನಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

'ಸದ್ಯ ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹26ರಿಂದ ₹27 ದರವಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹32 ರಿಂದ ₹35ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 32 ಆದರೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ, ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಫೆಡ್ರಿಕ್.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ