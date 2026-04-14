24ರಿಂದ ಕೃಷಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಉಳ್ಳಾಲ: ಕೃಷಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಗೌರವಾಭಿವಂದನೆ, ಕೃಷಿ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ, ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಯು.ಟಿ.ಫರೀದ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏ.24ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮುಡಿಪು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪಕ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಜಿ.ರಾಜಾರಾಮ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಗಟ್ಟಿ, ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಶೇಣವ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯ, ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳಪದವು, ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ದೋಸೆಮನೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡುಪದವು, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ, ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಕೈರಂಗಳ ಕೃಷಿ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೈದರ್ ಕೈರಂಗಳ, ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ರೈತ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಭರತ್ರಾಜ್ ಸೊರಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕಣಂತೂರು, ಡಾ.ಸುರೇಖಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ, ತಜ್ಞ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ 25 ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮೇಳ, ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಕರು ಮೇಳ, ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟ, ಗಾಳಿಪಟ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕ್ರಾಸ್ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜಾಥಾ, ಲೋಗೊ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕಣಂತೂರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೃಷಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳೂ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಭರತ್ರಾಜ್ ಸೊರಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ದಿನದಂದು 'ಸೀರೆ ವಾಕ್' ಸ್ಪರ್ಧೆ, 'ಮೆಹೆಂದಿ' ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಗಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿ