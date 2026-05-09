ಸಾಲದ ಕಂತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಶಿರಸಿ: 'ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ತಗುಲಿರುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ತೋಟಗಾರ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ (ಟಿಆರ್ಸಿ) ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟಿಆರ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕಡವೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಸಂಘವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿಯು ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿ ಯಿಂದಲೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೃಷಿಕರು ಇಂತಹ ರೋಗಬಾಧೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೇನು ಕೃಷಿಯಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>