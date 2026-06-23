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Karnataka Resevoir: ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯ, ಆದರೂ ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿದೆ ಶೇ 79ರಷ್ಟು ನೀರು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 23.99 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 12:55 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 12:55 IST
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ಇಂದಿನ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

ಇಂದಿನ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಉಳಿಸಲೆಂದು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.
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