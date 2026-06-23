Karnataka Resevoir: ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯ, ಆದರೂ ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿದೆ ಶೇ 79ರಷ್ಟು ನೀರು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರೆತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರಪೂರ ನೀರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೇ 79ರಷ್ಟ ನೀರು ಸಂಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷವೇ.</p><p>ಈ ಜಲಾಶಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಒಳಹರಿವು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಐದೂ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯ ಹೊರಹೊರಿವು ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯ. </p><p><strong>ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ</strong></p><p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಕಣಿವೆಯ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಯಥೇಚ್ಚ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. </p><p>ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2140 ಅಡಿ. ಸದ್ಯ 2132.30 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 2136.05 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು, </p><p>ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 23.99 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಇಲ್ಲಿ 25.24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯವು 30.42 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯವಿತ್ತು. </p><p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಚ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಶತಮಾನದ ಜಲಾಶಯ</strong></p><p>ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ಜಲಾಶಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯವನ್ನು 1897 ರಿಂದ 1907 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ರಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರಿಕಣಿವೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜಲಾಶಯದ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಜಲಾಶಯ ಭಾರತ ಭೂಪಟದ ಚಿತ್ರದಂತಿದೆ. ಡ್ರೋಣ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಈಗಲೂ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಈ ಬಾರಿ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು</strong></p><p>1907 ರಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ, 1933 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು 130 ಅಡಿ ತಲುಪಿ 30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ 2000 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ 22 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 2019-20 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. </p><p>ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ 12135 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 2 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಿರಿಯೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜಲಾಶಯದಿಂದಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಿದ ನೀರು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿದ ನೀರು ಕೂಡ ವೇದಾವತಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p> .<div><blockquote>ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಉಳಿಸಲೆಂದು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ.</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>