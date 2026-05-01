ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ, ಕೈ ತುಂಬ ಕಾಸು

<p>ಆಲಮೇಲ: ನಿವೃತ್ತ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಶೋಕ ಸದಲಾಪುರ ಅವರು ತಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೈತುಂಬ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದವರೇ ಆದ ಸದಲಾಪುರ ಅವರು 68ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನಂತೆ ಸದಾ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಯುವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅವರ ಕಾಯಕ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಹತ್ತಾರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 10 ಎಕರೆಯ ತಮ್ಮ ಹೊಲವನ್ನು ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿದಾಗ ಜಲಧಾರೆ ಉಕ್ಕಿಹರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡ ಅಶೋಕ ಅವರು ಇಡೀ ಜಮೀನನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ, ಬದುವನ್ನು ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಸೀತಾಫಲ, ರಾಮಫಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಫಲ, ಹನುಮಫಲ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 200X180 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ 50 ಅಡಿ ಅಳದ ಬೃಹತ್ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು 100X100 ಅಳತೆಯ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರದ ಸಹಾಯಧನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು 10 ಎಕರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯೂ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು, ಕಳೆ, ಕಟಾವು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದರೂ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ತರಹೇವಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ: ಹತ್ತು ಎಕರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೇ ಇದು. ಈಗ ಇದು ಲಾಭ ತರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, 100 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡವು 500 ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಎಳೆನೀರು ಮಾರುವವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ₹25 ರಂತೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಿದು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ಮಾವು 60 ಗಿಡಗಳು, ಸೀತಾಫಲ 100 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಮಫಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಫಲ, ಹನುಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಬದುಕುಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸದೇ ಇರಲಾರದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-26-534437118</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>