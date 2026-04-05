ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆ, ಮಡಿಕೆಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ

ಯಳಂದೂರು: ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ಮುಂದುವರಿದ ಪರಿಣಾಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಂಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಬೆಟ್ಟ–ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಈಚೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೂ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಜನರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕುಂಬಾರರು ಮಾಡಿದ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತೊಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದರಲ್ಲೂ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಸುಬು ಅವಸಾನದ ಅಂಚು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಕುಲಕಸುಬಿನಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲಕಸುಬು ತೊರೆಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಧಿಡೀರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಂಬಾರರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪುಟ್ಟ ಒಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆತ್ತೊಲೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ₹ 100 ರಿಂದ 150, ಮಡಿಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 50 ರಿಂದ 150ರವರೆಗೆ ಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಾಜು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣರು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸೋಗೆ, ಕಾಲುಮಟ್ಟೆ, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನಸಿಪ್ಪೆ, ಕೂರಂಬಳ್ಳಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಪಟ್ಟಣದ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>