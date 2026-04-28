ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆ: ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಯಳಂದೂರು: ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ದಾಹ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಾದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಸೇವನೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಲೆಮನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬಿನ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿವೆ. ಬಲಿತ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಆಲೆಮನೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕೈಸೇರುವಂತಾಗಿದೆ.

'ಕಬ್ಬನ್ನು ಆಲೆಮನೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು 12ರಿಂದ 15 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಾದರೆ 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂಬುದು ರೈತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.

'ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಕರು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದಕರು ಟನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 2,700ರಿಂದ ₹ 3,000 ದರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ದಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಲೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಂಬಳೆ ಹೊರವಲಯದ ರೈತ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆರೆಯ ಕೇರಳದಿಂದಲೂ ಕಬ್ಬನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆಯಲು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಬ್ಬು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಲಾಭ ಮಾಡಬಹುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಕಬ್ಬನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟರೆ 12ರಿಂದ 14 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ 9ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಯುವುದರಿಂದ ಅನುತ್ಪಾದಕ ವೆಚ್ಚ ತಗುತ್ತದೆ.

'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಟಾವು ಆಗುವುದರಿಂಂದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ನಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಆಲೆಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಹೆಗ್ಗಡೆಹುಂಡಿ ಮಹೇಶ್.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀ