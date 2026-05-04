ತರಕಾರಿ, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಬದನೆ, ಬೆಂಡೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಹೊಲ ಗದ್ದೆ, ತೋಟಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ನಾಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರೈತರು, ಗುಣಟಮಟ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಸಸಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೆ ಬದಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನರ್ಷರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಕೋಸು ಮತ್ತಿತರ ಸಸಿಗಳ ಖರೀದಿಸುವತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೊಳವೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬದನೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂಗಾರು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೈಹಿಡಿದರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ರೈತರು ತುಸು ವರಮಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಜಯಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ 1 ಗಿಡಕ್ಕೆ 60 ಪೈಸೆಯಿಂದ ₹ 1ರ ತನಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ತೆಂಗಿಗೆ ₹ 150 ಧಾರಣೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಬೆಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 35 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕರಿಬೇವು, ಹಲಸು, ನೇರಳೆ, ಚಿಕ್ಕೂ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ವಯೋಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಾಡಂಚಿನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಡಗೆರೆ ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಮೇತ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿ ಗಂಟೆಗೆ 40-60 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಲುವೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು, ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಫಸಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುರಿದ ನಂತರ ಅರಿಸಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>