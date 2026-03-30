ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಲಿ

ಯಳಂದೂರು: 'ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ನದಾತರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಾವಲು ಹಾಕಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸೋಮಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ರೈತರೊಂದಿಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಜಾಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂದು ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಡಿಮೆ ಒಳಸುರಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಾಲ, ಬೆಳೆವಿಮೆ, ನವೀನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಹಾಯಧನ, ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ, ಜಲಕೃಷಿ ಮೊದಲಾದ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಮಠಾದೀಶರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ರೈತರ ಬಾಳು ಬೆಳಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ನೀರಿನ ಸದ್ಭಳಕೆ, ಅತಂತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತಾರು ರೈತಪರ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಡುಕನಪುರ ಮಠದ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ವಾಟಾಳು ಮಠದ ಷಡಕ್ಷರಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಚಗವಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಮರಿತೋಂಟದಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹನೂರು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>