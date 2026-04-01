ಮಾವು: ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಬಂಪರ್ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹತ್ತಾರು ಜಾತಿಯ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್–ಮೇನಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕೆಸ್ತೂರು, ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಾವು, ಮಳೆಗಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಮಾವಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮೃದ್ಧ ಫಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭರವಸೆ ತಂದಿತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವಿನ ಫಸಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಇಮಾಂ ಪಸಂದ್, ಬಾದಾಮಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಮಲಗೋಬ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ.</p>.<p>'ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮಾವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೂ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳು ಸಿಲುಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ದಶೇರಾ, ಕೇಸರ್ ತಳಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಉಳಿದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 20 ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ಕೈಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಸ್ತೂರು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಲೋಕೇಶ್.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮಾಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಯವ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವ ತನಕ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಮಾವು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ₹10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಕೈಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>