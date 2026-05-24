ಇಂದು ಘತ್ತರಗಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ

ಅಫಜಲಪುರ: 'ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 24ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘತ್ತರಗಿಯಲ್ಲಿನ ಭೀಮಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತಾರಕ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಣಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಭೀಮಾತೀರದ ರಕ್ಷಕರು' ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಭೀಮಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಭೀಮೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಾಡಲಾಗಿರುವ ದೇವರ ಪಟಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 'ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಶಿವ' ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಮರ್ಪಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ನದಿಗಳು ಕೇವಲ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲ, ಜೀವ ನೀಡುವ ದೈವಸ್ವರೂಪ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತರುಣರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಕೈಜೋಡಿಸಿ 'ಭೀಮಾತೀರದ ರಕ್ಷಕರು' ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>