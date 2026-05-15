‘ರೈತರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ’

<p>ಅಥಣಿ: ಭಾರತವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ. ಶೇ68 ಭಾಗ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಹುಲಸದಾರ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಡ್ಡೆರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹುಲಸದಾರ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ತೆಗೆಯುವ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾನವನಿಗೆ ಅನ್ನ, ಬಟ್ಟೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಥಣಿಯ ಅನೇಕ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಗೂಡು ಬಿಡಿಸಲು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ ತುಂಬಾ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎಲ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10,750 ಜನ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರು ಮಂಜುನಾಥ ಹುಲಸದಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪರಿಕರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೊಡಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಅಯ್ಯರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಪ್ಪ ಸವದಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೆಶಕ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಬಾಗಿ, ಮುರಗೆಪ್ಪ ಹುಳಸದಾರ, ಭೀಮಪ್ಪ ಹುಲಸದಾರ, ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಹಣಮಂತ ರಾ, ಬಿರಾದಾರ, ಡಾ. ಎಂ ಎ ಚನ್ನಾಪುರ , ಕಲ್ಲೇಶ ಮಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-21-171868368</p>