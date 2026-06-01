‘ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಸಿ’

ಬಳ್ಳಾರಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂದುಗಳ ಬದಲಿಗೆ 'ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ' (ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್) ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಳಿಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ದರದಲ್ಲಿ (ರೂ. 6 ರಿಂದ ರೂ. 12) ಸಸಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 7975736459 ಅಥವಾ 9880234281 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>