ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಗಿಯನ್ನು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಳೆಯ ರಾಗಿಯನ್ನೇ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಗಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಖರೀದಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಆನಂದ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ನೆಲದ ರಾಗಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಪೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಗಿಯನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ