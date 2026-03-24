ಚಟ್ನಳ್ಳಿ(ಜನವಾಡ): 'ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಜತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ತಾಕುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಡೀನ್ ಡಾ. ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿ ತಾಕುಗಳ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ರೈತ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾನ್ವಿ, ಹರೀಶ್, ಫಾರೂಕ್, ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್, ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಅನುರಾಧ, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಘಾಳೆಪ್ಪ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಓಂಕಾರ, ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂಬಿಕಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>