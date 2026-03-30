ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಘ: ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಕೆ

ಸರಗೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು (ಬಸಾಪುರ) ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಟಿ.ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಶುರುವಾಗಿ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 486 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಟಿ.ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ 355 ಮತ ಗಳಿಸಿ ವಿಜಯಿಯಾದರೆ, ಗುರುರಾಜ 209 ಮತ ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ.ರಘು ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಸಿಇಒ ಸುರೇಶ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಟಿ.ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮನಾಯಕ, ತಿಮ್ಮನಾಯಕ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೆ.ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ, ಮಹದೇವನಾಯಕ, ಸಣ್ಣತಿಮ್ಮನಾಯಕ, ಇಂದ್ರನಾಯಕ, ಶಿವಪ್ಪ, ಪಿ.ಕುಮಾರ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ವೆಂಕಟರಾಜು, ರೇವಣ್ಣ, ಶಿವಶಂಕರ್, ಕಾಳಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದ್ರು, ಗಣೇಶ್, ತಿರುಪತಿ, ಜೆ.ಕೆ.ಹೂವನಾಯಕ, ಡಿ.ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಚೆನ್ನನಾಯಕ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟನಾಯಕ, ಅಂಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>