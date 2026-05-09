‘ಬೇಸಿಗೆ: ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ’

ಸಿಂಸೆ (ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಸೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ, ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ' ಕುರಿತು ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಳೆ, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ನೀಡಬಹುದು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವೀಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಿದರೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಹತೋಟಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಪ್ರೋಪಿಕೋನ್ ಜೋಲ್ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ನ 1 ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 200 ಎಂ.ಎಲ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜಾಯಿ ಕಾಯಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೈನರ್ ಪ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, '35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವೋತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಸೋಲಿಡರ್ ಮೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರೂ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೋಲಾರ್ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ರೈತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೈತರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರಾದ ಜೋಮಿ ಅವರು, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗಳ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರೋಗದ ಹತೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟಿನ್ ಬೆಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕಿ ಸಿನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ಜೋಬೀಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವೀನ್ ಇದ್ದರು. ಅಶ್ವಿನಿ, ಸಿನಿ ಜೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ರೈತ ಸದಸ್ಯರು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>