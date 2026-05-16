ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಲಹೆ

<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ಎಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಔಷಧ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ ಎನ್.ಮರಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಲ ಮತ್ತು ನೆಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ವಾಲ್ಮಿ) ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಾಲ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 48ರಿಂದ ಶೇ 52ರಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನಿಷಿಯಂ, ಪ್ರೊಟೀನ್, ನಾರು ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ.ಪಿ.ಗುಂಡಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅನೀಸಾ ಎಂ.ನಿಂಬಾಳ, ಬಿ.ವೈ. ಬಂಡಿವಡ್ಡರ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಕೆ.ಎಸ್., ಕೆ.ಸದಾಶಿವ, ಸುನಂದಾ ಸಿತೋಳೆ, ಮಾಳವಿಕಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-24-728571117</p>