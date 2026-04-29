ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ: ರೈತರ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರಛಡಿ

ನಡುರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಕಗ್ಗತ್ತಲನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರೈತನ ಕಷ್ಟಗಳು ವರ್ಣನಾತೀತ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆಯ ಕಾಟ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದೊ ತಿಳಿಯದು, ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆಯೋ ಅರ್ಥವಾಗದು. ಇನ್ನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೀತಿಯಂತೂ ನಿರಂತರ…

ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ರೈತರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂಕಟಗಳು ಹಲವಾರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಜಂತುಗಳ ಹಾವಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದಷ್ಟು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 46 ಸಾವಿರದಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಜನರು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಹೋಗುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ನವೀನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ 'ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರಛಡಿ' (Kisan Mitra Chadi). ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೈಬೆತ್ತವಲ್ಲ, ರೈತರ ಪ್ರಾಣ ಕಾಯುವ ರಕ್ಷಾಕವಚ.

ಏನಿದು ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರಛಡಿ?

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೈಸೇನ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಬೆತ್ತದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ 'ಕಿಸಾನ್ ಮಿತ್ರ ಛಡಿ' ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್' (IoT) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೈ-ಪವರ್ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ದಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ (LED) ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್: ಮನುಷ್ಯರ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದ, ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ರೈತರ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದೆ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಫೀಚರ್: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ (ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲದ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

ತುರ್ತು ಸೈರನ್: ರೈತರು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಈ ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬಹುದು.

ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಈ ಛಡಿಯನ್ನು 'ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರೇಡಿಯೊ ಸೌಲಭ್ಯ: ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಎಮ್ (FM) ರೇಡಿಯೊ ಕೂಡ ಇದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು: ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಗಟ್