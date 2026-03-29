ಸೋಲಾರ್ ಉಪಕರಣ ಕಳವು

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಉತ್ತಂಗೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಹೇಶ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ 250 ಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ ವೈರ್, ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ , ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತಂಗೆರೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನ ಗೇಟ್ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿರುವ ಖದೀಮರು, ಮೋಟಾರ್ ಶೆಡ್ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ಟಾಟರ್ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನಿಗೆ ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ವಿಫಲ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>