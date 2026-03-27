ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ; ಹುಣಸೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹಳೇಬೀಡು: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಕೊಡುವ ಹುಣಸೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಹಳೇಬೀಡು ಭಾಗದ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮರದ ತುಂಬ ಹುಣಸೆ ಫಸಲು ಇದ್ದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹುಣಸೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರೈತರು ಆದಾಯ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ರೈತರು ಹುಣಸೆ ಫಸಲನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೂರುವಂತಾಗಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಾಟಿ ತಳಿ ಹುಣಸೆ ಮರ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಉದ್ದವಾದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಉದುರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮರದ ಮೇಲೇರಿ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಬೆಯ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿದಿರು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಉದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮರು ಏರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ರೈತರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

'ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಣಗಿದ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರದ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನಿರಿಸಿ ಮರದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೀಜದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತ ರಾಜಗೆರೆ ಗಂಗಾಧರ ಹೇಳಿದರು.

ಹುಣಸೆ ಮರ ಬೆಳೆಸಿದವರು, ಕೊಯ್ಲು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ರೈತರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಜನ ಇರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಣಸೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹15ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ತಕರು ಹುಣಸೆ ಮರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಕೆ.ಜಿ. ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಫಸಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈತರಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹುಣಸೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

'ಈಗ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ತಕರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ರೈತರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬೀಡು, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ರೈತರು ಜಮೀನಿನ ಬದು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು, ಸೊಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹ