ಶಾಸಕ ಭೇಟಿ: ರೈತರ ಧರಣಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

ಹನೂರು: ದಂಟಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 153 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಧರಣಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹನೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ರಾಮನ ಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹ 490 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ, ರಾಮಾಪುರ, ಕೌದಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದು , ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಂಟಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಹಾಗೂ ಪೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಫಾ. ಶಿಲುವೈನಾಧನ್, ಶೈಲೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಈ. ಬಸವರಾಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮೋಳೆ ರಾಜು, ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ, ವಸಂತ, ಲಾರೆನ್ಸ್, ನಾರಾಯಣ, ಪೆರಿಯ ನಾಯಗಂ, ವಿನ್ನರಸ್, ಆರ್.ಅರ್ಪುದರಾಜ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ,ಮರಿಯ ಜೋಸೆಫ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಡೇವಿಡ್, ಪೀಟರ್,ರಾಜ, ಪೌಲ್ ಧರ್ಮರಾಜ್, ಸೆಲ್ವ ರಾಜ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಥೋನಿ, ವಲ್ಲಬದಾಸ್, ಸೂಸೈರಾಜ್, ಸವರಿಯಪ್ಪನ್, ಸೂಸೈಮಾಣಿಕ್ಯಂ, ಸಂದನಮೇರಿ, ಪ್ರೇಮ, ಮೇರಿ, ಸೆಲ್ವಮ್ಮಳ್, ಸೋಫಿಯಾ,ಸಗಾಯಮೇರಿ, ರವೀನಾ ಜೆನಿಫರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-37-1108668912