‘ಗೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಗೋ ಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿಯಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ. ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಗೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೇಸಿ ಹಸುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ವಿ.ಎಸ್.ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಧುರಾ ಕಾಲೊನಿ ಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಗೋ-ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಭಿನವ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋ ಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿಯ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಯೋಜಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ಟ ಅವರು, 'ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಲು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಲೀಟರ್ ₹80 ದರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ದುದಾರಾಮಜಿ ಚೌಧರಿ, ಬಾಬರಾವ್ ಘಂಟಸಾಲ, ಹರಿಭಾಯಿ ಸುತಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತೇಜಸ್ ಗೋಕಾಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೋ ಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿಯ ಖಜಾಂಚಿ ಭರತ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಮ ಪಾರೀಕ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>