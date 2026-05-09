‘ಕಾಳಸಂತೆ ದಂಧೆಗೆ ಆ್ಯಪ್ ತಡೆ’

ಜಗಳೂರು: 'ವಿನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭಾರತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ದಾಸ್ತಾನು, ವಿತರಣೆ, ತರಬೇತಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆ, ಬೀಜೋಪ ಚಾರ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಡಿ ನೋಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 78 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು, ಬಿಳಿಚೋಡಿನಲ್ಲಿಯೇ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಇವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ₹2,450 ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ₹266ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ₹2,184ನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನದ ಮೂಲಕ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ವೇತಾ, ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೀವಿತಾ, ಖಾಸಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಸಿದ್ದೇಶ್, ವರ್ತಕರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಜೀವಣ್ಣ, ಬಿದರಕೆರೆ ವೀರೇಶ್, ಬಸವನಕೋಟೆ ಪಿಎಸಿಎಸ್ನ ಸಿಇಒ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>