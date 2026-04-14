ಭೂಮಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಫಲವತ್ತತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಭತ್ತದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ‘ಹಳದಿ’ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 2 ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ರೈತರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸೆರಗಿನಡಿಯ ತ್ರಿವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯದ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಮತ್ತೇ ಫಲವತ್ತತೆಯತ್ತ ಮರಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಕಟಾವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇದೆ. 2,431 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವರುಣನ ಮುನಿಸು, ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರದಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭದ ಬೆಳೆಯಾದ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಳವರಿ, ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾತ್ರ ಕೈಸೇರಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರಾದ ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ, ಚಳ್ಳೂರುಕ್ಯಾಂಪ್ನ ರಾಜೇಶ.</p>.<p>ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ತೀರಾ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಪವಾಡ ಎಂದವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಳ್ಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ರೈತ ರಾಜೇಶ ತಮ್ಮ 14 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ 12 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. 2 ಸಾರಿ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕರೆಗೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಂತೆ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹7ಸಾವಿರದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾತ್ರ ಕೈಸೇರಿದೆ. ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು.</p>.<p>ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಉಗ್ಗಿದರೆ ಸಾಕು, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ, ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯ ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಾಸಿವೆಯ ಜತೆ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದಿ, ಕುಸುಬಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ರೈತರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಸಂದಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಉಳಿದ ಬೆಳೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೋರವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ರೈತರು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದರೂ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದಿ ಜತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ, ‘ಸಾಸಿವೆ ಸಹಿತ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇತರ ಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯತ್ತ ವಾಲಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಬಂಜರು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಬೋರಾನಾ, ಮಾಂಗನೀಜ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-35-1860441730</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>