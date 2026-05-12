ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರೆ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಮೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ಕೀಟಬಾಧೆ, ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.</p><p>ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು 'ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ಸಿಪಿಐಎಸ್)' ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾರಿಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p><strong>ವಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ?</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಾದ ಚಂಡಮಾರುತ, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಭಾರೀ</p><p>ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.</p></li><li><p>ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಭಾದೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಪರೂಪದ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಸಿಕೊಂಡಾಗ.</p></li><li><p>ತೆಂಗಿನ ತೋಟವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದಾಗ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಕ್ಷಮಾ ಉಂಟಾದಾಗ.</p></li><li><p>ಭೂಕಂಪ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ.</p></li></ul><p><strong>ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ :</strong></p><p>ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನು ತೆಂಗು ಮಂಡಳಿ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. </p><p>ಲಭ್ಯ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ–ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗೆ ₹65,000.</p><p><strong>ಅರ್ಹತೆ</strong></p><p>ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಮರಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ರೈತರು, ಬೆಳೆಗಾರರು ವಿಮೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು</strong></p><ul><li><p>ರೈತನ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ</p></li><li><p>ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಡಿಡಿ</p></li><li><p>ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು</p></li><li><p>ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣ ಪತ್ರ</p></li><li><p>ತೋಟದ ಸ್ಥೂಲ ರೇಖಾಚಿತ್ರ</p></li><li><p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು</p></li></ul>