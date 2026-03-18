ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮಂಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನಾ ಉಪ್ರಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ಧ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕರಡಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಭಾಲ್ನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಂಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ವತಃ ರೈತರೇ ಕರಡಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಗಳು ಕರಡಿ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು, ಕರಡಿಯ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತ ಸೈನಿಕರಂತೆ ಗಸ್ತು ತೀರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತರ ಈ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ವೇಷ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹1,600 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ವೇಷದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕರಡಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಹೋಡಾಡುವಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕರಡಿ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುವುದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>