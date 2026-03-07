ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ: ಇಂಧನ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ!

<p>ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p> <h3><strong>ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು</strong></h3><h3></h3><p>ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ನೇರ ನಗದು ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹250 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಎಕರೆ ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನ ₹1250ರ ವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. </p> <h3><strong>ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ</strong></h3><h3></h3><p>ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.</p><p>ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ರೈತರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.</p><p>ನೇರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ: ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸರೆ ನೀಡುವುದು.</p> <h3>ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು</h3><h3></h3><p>ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ</p><p>ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿಕರಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>ರೈತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ FRUITS (Farmer Registration and Unified Beneficiary Information System) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.</p><p>ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.</p><p><strong>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು</strong></p><p>* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್</p><p>* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ (ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು)</p><p>* ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ (RTC) ವಿವರಗಳು, </p><p>* FRUITS ಐಡಿ</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p><strong>ಸೂಚನೆ:</strong> ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು (Aadhar Seeding) ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಹಾಯಧನದ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>