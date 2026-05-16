ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಆಂದೋಲನ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಸೇಡಂ: ‘2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮೇ 16 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಬೀಜೋಪಚಾರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮತೋಲನ ಬಳಕೆ, ತೊಗರಿ ನೆಟೆ ಹಾಗೂ ಗೊಡ್ಡು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ ಉಪಚಾರ, ಬಸವನ ಹುಳು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಸ್ಕೂಟ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಬ್ಬು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರೈತರು ನಿಗದಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಆಂದೋಲನದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇ 16ರಂದು ನೀಲಹಳ್ಳಿ, ಮಳಖೇಡ, ಕುಕ್ಕುಂದಾ. 18ರಂದು ಯಡಗಾ, ತೆಲ್ಕೂರ, ಕುರಕುಂಟಾ. 19 ರಂದು ಬಟಗೇರಾ, ಆಡಕಿ, ಮದಕಲ. 20ರಂದು ರಂಜೋಳ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ. 21ರಂದು ಊಡಗಿ, ಕೋಡ್ಲಾ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಹಂದರಕಿ. 22ರಂದು ಸಿಂಧನಮಡು, ಕೋಲ್ಕುಂದಾ, ದುಗನೂರ. 25ರಂದು ಮದನಾ ಮತ್ತು ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ. 26ರಂದು ಮುಧೋಳ, ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ, ಮೇದಕ ಹಾಗೂ 27ರಂದು ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ, ಕಾನಗಡ್ಡಾ, ಇಟಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಶಾಲಕುಮಾರ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-31-35993574</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>